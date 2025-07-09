قوات الدفاع الذاتي اليابانية تبدأ نشر طائرات أوسبري في معسكر بجنوب غرب اليابان

أخبار اليابان

ساغا - (جيجي برس)-- افتتحت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية معسكرًا في مدينة ساغا جنوب غرب اليابان يوم الأربعاء، مُطلقةً بذلك أعمال نقل طائرات أوسبري السبع عشرة ذات المراوح المائلة من معسكر في شرق اليابان.

ومن المقرر الانتهاء من نشر طائرات أوسبري من معسكر كيسارازو التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في محافظة تشيبا، بالقرب من طوكيو، إلى المعسكر الجديد بحلول منتصف أغسطس.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة قوات الدفاع الذاتي على الاستجابة السريعة للدفاع عن مجموعة جزر نانسي في جنوب غرب اليابان، في ظل تزايد الأنشطة البحرية الصينية.

ووفقًا لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، نُقلت إحدى طائرات أوسبري السبع عشرة إلى المعسكر في عاصمة محافظة ساغا يوم الأربعاء. ووصلت صباح اليوم عبر معسكر تاكايوبارو الفرعي التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في محافظة كوماموتو، بالقرب من ساغا. يتمثل الدور الرئيسي لطائرات أوسبري في نقل أفراد لواء الانتشار السريع البرمائي التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، والمتخصص في الدفاع عن الجزر النائية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)