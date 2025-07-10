اليابان تخفض سعر دواء ليكانيماب لعلاج الزهايمر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- من المتوقع أن تقوم اليابان بتخفيض السعر الرسمي لدواء ”ليكانيماب“، المستخدم في علاج مرض الزهايمر، والذي طوّرته شركة الأدوية اليابانية إيساي بالتعاون مع شركة بيوجين الأمريكية. يأتي هذا التخفيض المرتقب عقب تقرير صادر عن لجنة تابعة لوزارة الصحة، أشار إلى أن فعالية الدواء من حيث التكلفة أقل من المتوقع.

وبناءً على نتائج تقييم اللجنة، من المرجّح أن تُخفض وزارة الصحة سعر الدواء بنسبة تصل إلى 15% من السعر الحالي، الذي يبلغ نحو 3 ملايين ين سنويًا لكل مريض.

وأشار التقرير، الذي قُدّم يوم الأربعاء إلى المجلس الطبي المركزي للتأمين الاجتماعي – وهو الهيئة التي تقدّم المشورة لوزير الصحة – إلى أن ”ليكانيماب“ يُعد أقل كفاءة من حيث التكلفة مقارنة بالأدوية التقليدية لعلاج الزهايمر مثل دونيبيزيل.

ومن المقرر أن يُحدَّد مقدار التخفيض النهائي في السعر بعد أن يستعرض المجلس التأثير المحتمل لليكانيماب على خفض تكاليف خدمات الرعاية التمريضية العامة.

ويُصنف ليكانيماب كدواء مبتكر، إذ يعمل على إزالة البروتينات غير الطبيعية (بيتا أميلويد) التي تتراكم في أدمغة المرضى، وهو ما قد يساعد في إبطاء تقدم المرض، في حين أن العلاجات التقليدية تركز على تخفيف الأعراض دون التأثير المباشر على المسببات البيولوجية للزهايمر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)