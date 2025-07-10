شارب تُطوّر جهازًا جديدًا لتوزيع الفوط الصحية مجانًا

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة شارب يوم الأربعاء عن تطوير جهاز جديد لتوزيع الفوط الصحية مجانًا، في خطوة تهدف إلى دعم النساء غير القادرات على شراء هذه المنتجات الأساسية.

الجهاز، الذي يحمل اسم ”تودوكوتو“، يُوزّع فوطة صحية واحدة تلقائيًا عند اقتراب المستخدمات منه، دون الحاجة إلى لمس أو طلب. ومن المقرر طرحه للبيع اعتبارًا من 25 يوليو/ تموز، موجّهًا إلى المدارس، الشركات، والهيئات الحكومية المحلية.

ولتفادي سوء الاستخدام، صُمّم الجهاز بحيث يُحدد فترة فاصلة بين كل عملية توزيع وأخرى، مما يحد من الاستهلاك المفرط. كما يمكن ربطه بشبكة الإنترنت، ليقوم بإرسال تنبيهات تلقائية إلى المشغّلين عند قرب نفاد المخزون.

جاء هذا الابتكار استجابةً لمشكلات شائعة، مثل شعور النساء بعدم الراحة عند استلام الفوط الصحية من نقاط التوزيع العامة، أو أخذ كميات كبيرة دفعة واحدة من دورات المياه.

وقال متحدث باسم شارب: ”تلقّينا العديد من الاستفسارات من مؤسسات ترى في التوزيع المجاني للمنتجات الصحية مساهمة اجتماعية قيّمة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)