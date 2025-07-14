سياسات الهجرة والعمالة الأجنبية تثير الجدل من جديد في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- باتت مسألة استمرار اليابان في استقبال المزيد من العمال الأجانب أو تقليص أعدادهم قضية محورية في انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة في 20 يوليو/ تموز، وذلك في ظل تنامي المخاوف العامة من الجرائم والحوادث المرتبطة ببعض الأجانب.

وقد سجّل عدد المقيمين الأجانب في البلاد رقمًا قياسيًا، متجاوزًا 3.7 مليون شخص بنهاية العام الماضي، في أعقاب توسّع الحكومة اليابانية في قبول العمال الأجانب للتصدي للنقص الحاد في القوى العاملة الناتج عن التراجع السكاني المستمر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)