شركة يابانية تدفع رقماً قياسياً لاقتناء أول حقيبة «بيركين» فكم بلغت قيمتها؟

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طوكيو - (جيجي برس)-- بيعت حقيبة ”بيركين“ الشهيرة من علامة هيرميس بمبلغ يقارب 1.47 مليار ين (نحو 10.1 ملايين دولار) لشركة يابانية، وذلك في مزاد أقامته دار سوذبي في باريس يوم الخميس، لتصبح بذلك أغلى حقيبة يد تُباع في مزاد علني حتى الآن.

وتفوقت شركة فالوانس اليابان، التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، على ثمانية منافسين في غضون نحو عشر دقائق من المزايدة.

وذكرت دار المزادات أن الحقيبة كانت مملوكة للممثلة والمغنية الراحلة جين بيركين، التي ارتبط اسمها ارتباطًا وثيقًا بهذا الطراز الفاخر من الحقائب. وقد حطّمت الصفقة الرقم القياسي السابق المسجل لبيع حقيبة يد في مزاد، والذي كان نحو 75 مليون ين، أيضًا لحقيبة بيركين.

وتعود قصة ابتكار هذه الحقيبة إلى أوائل الثمانينيات، حين أعربت جين بيركين عن استيائها من عدم وجود حقيبة عملية وكبيرة بما يكفي خلال رحلة طيران جمعتها بـ جان-لوي دوما، الرئيس التنفيذي لهيرميس آنذاك، الأمر الذي ألهم تصميم أول نموذج من الحقيبة التي حملت اسمها لاحقًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)