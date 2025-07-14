أسوكا 3 تنطلق نحو الرفاهية... أول سفينة فاخرة لليابان منذ 34 عامًا

أخبار اليابان

يوكوهاما - (جيجي برس)-- عرضت شركة NYK Cruises اليابانية لوسائل الإعلام يوم الجمعة ولأول مرة من الداخل سفينتها السياحية الجديدة ”أسوكا 3“ (Asuka III)، والتي تُعد أول سفينة سياحية تُبنى حديثًا للشركة منذ 34 عامًا.

ومن المقرر أن تبدأ ”أسوكا 3“ رحلاتها في 20 يوليو/تموز، وقد صُممت لتستوعب عددًا أقل من الركاب مقارنة بالسفينة الحالية ”أسوكا 2“، وذلك بهدف تقديم خدمات أكثر جودة ورفاهية.

تضم السفينة ستة مطاعم، بالإضافة إلى منتجع صحي في الهواء الطلق وساونا في مقدمة السفينة. كما تتميز جميع الغرف الـ381 بإطلالات بحرية طوال الرحلة.

تتوفر ثلاث فئات من الغرف، ويُمنح نزلاء أجنحة البنتهاوس فرصة للمشاركة في جولات سياحية عند التوقف في الموانئ.

ويُشترط الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ على الأقل على متن ”أسوكا 3“، كما تُقدم الشركة رحلات بحرية داخلية حول اليابان وخططًا لرحلات دولية أيضًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)