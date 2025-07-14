في مواجهة التحديات الجمركية... نيسان وهوندا يدرسان التعاون داخل أمريكا

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طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، أن شركة نيسان موتور تدرس توريد سيارات تُنتج في مصنعها بالولايات المتحدة إلى شركة هوندا موتور، في خطوة تهدف إلى تحسين الربحية وتعزيز كفاءة استغلال الموارد في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة السيارات.

وبحسب المصادر، تخطط الشركتان اليابانيتان لأن تتولى نيسان تصنيع شاحنات البيك أب، التي تحظى بإقبال واسع في السوق الأمريكية، على أن تُباع لاحقًا تحت علامة هوندا التجارية.

وفي حال إتمام الاتفاق، فإن هذه الخطوة قد تُعزز من حضور نيسان في سوقها الرئيسي بالولايات المتحدة، كما ستساعد هوندا على توسيع تشكيلتها من المركبات.

ويُنظر إلى تعزيز الإنتاج داخل الولايات المتحدة كإستراتيجية لتقليل أثر الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25%، التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات.

كما تدرس الشركتان فرص التعاون في مجالات أوسع، تشمل أنواعًا أخرى من المركبات بالإضافة إلى تطوير البرمجيات.

وتأتي مناقشات هوندا ونيسان على الرغم من محاولة فاشلة للاندماج في وقت سابق من هذا العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)