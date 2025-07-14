3 أشهر من إكسبو أوساكا: فعاليات ناجحة... والزوار الأجانب التحدي الأكبر!

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- تعزّز الحكومات المحلية في اليابان جهودها للترويج السياحي خلال فعاليات معرض إكسبو العالمي المُقام في مدينة أوساكا بغرب اليابان، وذلك مع اقتراب مرور ثلاثة أشهر على انطلاق المعرض في 13 أبريل/نيسان والذي يمتد لستة أشهر.

وتعبّر الجهات المحلية عن ثقتها في نجاح أنشطتها الترويجية، خاصة أن بعض الفعاليات التي تُعرّف بالثقافة والطعام المحليين لاقت رواجًا بين الزوار.

لكن التحدي الأكبر يكمن في أن الزوار الأجانب يشكلون أقل من 10% من إجمالي الحضور حتى الآن، مما يضع أمام المجتمعات المحلية تحديًا كبيرًا: كيف يمكن جذب السياح الأجانب إلى مناطقهم؟

وتدير ست محافظات تشكّل منطقة كانساي، بما فيها أوساكا، إلى جانب ثلاث محافظات مجاورة، جناح كانساي المشترك داخل المعرض.

ومن بين هذه المحافظات، تعرض محافظة ميي تقاليدها وثقافتها وصناعاتها المحلية داخل الجناح، وتُغيّر مواضيع العرض بشكل منتظم للحفاظ على عنصر الجذب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)