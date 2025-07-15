ترامب يقول إن اليابان ”تغير“ نهجها في محادثات التعريفات الجمركية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بأن اليابان ”تغير“ نهجها بسرعة كبيرة في مفاوضات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة.

كان ترامب يتحدث للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قرب واشنطن، لكنه لم يوضح الأمر. ربما تكون اليابان قد قدمت تنازلات في محادثات التعريفات الجمركية.

أدلى الرئيس بهذه التصريحات بعد انتقاده لليابان، قائلاً: ”لا نبيع لهم أي سيارات لأنهم لا يقبلون سياراتنا، ولا يقبلون الكثير من منتجاتنا الزراعية“.

وقال ترامب في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الاثنين إن إدارته ستفرض تعريفات جمركية متبادلة بنسبة 25% على جميع الواردات من اليابان، اعتبارًا من 1 أغسطس/ آب.

ردًا على ذلك، أكد إيشيبا أن حكومته لن تُقدم تنازلات بسهولة من أجل حماية المصالح الوطنية لليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)