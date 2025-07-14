تراجع في أداء طلاب اليابان في اللغة والرياضيات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة التعليم اليابانية يوم الاثنين أن متوسط معدلات الإجابة الصحيحة في قسمي اللغة اليابانية والرياضيات من اختبار التحصيل الوطني للطلاب في السنة المالية 2025 انخفض عن العام السابق.

انخفض معدل الإجابة الصحيحة في قسم اللغة اليابانية من 67.8% إلى 67.0% بين طلاب الصف السادس الابتدائي.

انخفض المعدل بين طلاب الصف الثالث الابتدائي في المرحلة الإعدادية من 58.4% إلى 54.6%، وهو أدنى مستوى له منذ تطبيق نظام الأسئلة الحالي في السنة المالية 2019. وواجهوا صعوبات في مهام الكتابة تحديدًا.

بالنسبة لقسم الرياضيات، انخفض المعدل من 63.6% إلى 58.2% بين طلاب الصف السادس الابتدائي، ومن 53.0% إلى 48.8% بين طلاب الصف الثالث الاعدادي.

وفي العلوم، الذي أجري اختباره لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ارتفع معدل الإجابة الصحيحة إلى 57.3% من 49.7% في السنة المالية 2022 بين تلاميذ الصف السادس في المدارس الابتدائية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)