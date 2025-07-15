اليابان تُسجل أعلى معدل لإصابات ”الخد المصفوع“ منذ ربع قرن

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- سجل عدد المصابين باسم ”المرض الخامس“ أو ما يُعرف بمتلازمة ”الخد المصفوع“ في اليابان أعلى مستوى له منذ نحو 26 عامًا خلال الأسبوع المنتهي في 22 يونيو/حزيران، وفقًا لبيانات جمعها المعهد الياباني للأمن الصحي.

وبحسب التقارير الواردة من نحو 2000 مؤسسة طبية في مختلف أنحاء البلاد، بلغ متوسط عدد المصابين بالمرض 2.53 حالة لكل مؤسسة طبية خلال ذلك الأسبوع، وهو أعلى معدل منذ اعتماد طريقة الإحصاء الحالية عام 1999. وفي الأسبوع التالي حتى 29 يونيو/حزيران، بلغ المعدل 2.13 حالة، وهو ثالث أعلى معدل مسجل.

ويظهر المرض على شكل طفح جلدي أحمر اللون على الخدين ناجم عن فيروس بعد أعراض تشبه البرد. ومتلازمة الخد المصفوع هي حالة تصيب الأطفال عادة، ولكن قد تكون لها عواقب وخيمة على النساء الحوامل اللاتي لا يتمتعن بمناعة ضد هذا المرض، مثل الإجهاض وولادة طفل ميت.

وتتراوح فترة حضانة المرض بين 10 و20 يومًا، وبعدها تظهر أعراض مثل الحمى الخفيفة والصداع، يليها طفح جلدي أحمر على الوجنتين، وقد يمتد الطفح إلى أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الأطراف، وعادة ما يختفي في غضون أسبوع تقريبًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)