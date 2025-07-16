الضغط يتزايد على الأسر اليابانية: مؤشر المعيشة يسجل هبوطًا تاريخيًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف مسح ربع سنوي أجراه بنك اليابان في يونيو/ حزيران أن نسبة اليابانيين الذين يعتقدون أن ظروف معيشتهم قد تحسنت مقارنة بالعام السابق انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 15 عامًا، مما يعكس التأثير المتواصل لتدهور القوة الشرائية وارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين.

وبلغ مؤشر انتشار ظروف المعيشة – الذي يُحسب بطرح نسبة من قالوا إن أوضاعهم تحسنت من نسبة من قالوا إنها ساءت – سالب 57.2 نقطة، وهو أسوأ مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ويمثل هذا تراجعًا ملحوظًا عن نتيجة مارس، التي بلغت سالب 52.0 نقطة.

وبحسب نتائج المسح الذي نُشرت تفاصيله يوم الاثنين، قال 61.0% من المشاركين إن ظروفهم المعيشية ازدادت سوءًا، بزيادة قدرها 5.1 نقطة مئوية مقارنة بالمسح السابق، وهو ما يعكس تأثيرات ملموسة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، في وقت لم تصاحب فيه الأجور ارتفاعًا مماثلًا بالوتيرة نفسها.

في المقابل، لم تتجاوز نسبة من قالوا إن ظروفهم تحسنت 3.8% فقط، بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)