【فيديو】استمتع بنسيم الصيف مع أنغام أجراس الرياح اليابانية

أخبار اليابان

لجأ اليابانيون منذ قديم الزمان إلى تدبير وسائل متنوعة تشعرهم بالانتعاش والراحة خلال فصل الصيف وإحدى هذه الوسائل هي ”فورين“ أو أجراس الرياح الصيفية، وهي عبارة عن جرس صغير يصدر رنينًا خفيفًا عندما يهتز بفعل نسمة خافتة في الصيف، وهذا الجرس يتم تعليقه تحت السقف الخارجي للمنزل ليرن بخفة عندما تلمس النسمة ورقة صغيرة ملونة تتدلى منه.

في حي إيدوغاوا بطوكيو، يعيش متجر شينوهارا ”فورين“ هونبو ذروة نشاطه خلال موسم الصيف، حيث تُجهَّز شحنات أجراس الرياح التقليدية ”إيدو فورين“ بكل عناية. تبدأ عملية التصنيع بتسخين الزجاج حتى يصبح منصهرًا، ثم يُلفّ بعناية حول طرف أنبوب معدني ويُشكّل باستخدام تقنية ”نفخ الهواء“، حيث يُنفخ الهواء داخله لتكوين الشكل المطلوب. وبعد أن يبرد الزجاج ويتصلب، يُزخرف يدويًا برسومات وألوان تُضفي عليه طابعًا فنيًا فريدًا. وبفضل الحرفيين المهرة، يُنتج المتجر ما يقرب من 200 قطعة يوميًا، لكل منها نغمتها الخاصة التي تنسجم مع نسيم الصيف الياباني، مانحةً الأجواء لمسة من الهدوء والتأمل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)