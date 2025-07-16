اليابان تُنشئ مكتبًا جديدًا لمتابعة شؤون المقيمين الأجانب وسط تصاعد النقاش العام

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طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء مكتبًا جديدًا ضمن أمانة مجلس الوزراء، يُعنى بالإشراف على السياسات المتعلقة بالمقيمين الأجانب، في خطوة تُبرز تصاعد أهمية هذه القضية في الخطاب السياسي والاجتماعي الياباني.

ويُعنى المكتب الجديد، الذي يضم 78 موظفًا من بينهم أفراد من وكالة خدمات الهجرة، بمتابعة مختلف القضايا المرتبطة بالمقيمين الأجانب، بما في ذلك الجرائم والحوادث التي يتسبب بها بعض الأفراد الأجانب، إضافة إلى دراسة التحديات المتعلقة بالاندماج المجتمعي وتنظيم الإقامة والعمل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تزداد فيه أعداد الأجانب المقيمين في اليابان، وسط نقص حاد في العمالة بسبب تراجع عدد السكان، مما دفع الحكومة إلى فتح الباب أمام المزيد من العمال الأجانب، خاصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة والإنشاءات.

وقال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا خلال حفل الإطلاق الذي أُقيم في مكتبه ”من المهم اتخاذ إجراءات صارمة ضد من لا يلتزمون بالقواعد، مع مراجعة الأنظمة التي لا تُلبي بشكل كافٍ الوضع الحالي المتعلق بالأجانب“.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية لضمان فعالية السياسات الموجهة نحو المقيمين من الجنسيات الأخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)