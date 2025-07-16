اليابان تُبدي قلقها البالغ إزاء النشاط العسكري الصيني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعربت الحكومة اليابانية عن قلقها البالغ إزاء الأنشطة العسكرية الصينية المتنامية حول اليابان، وذلك في تقريرها السنوي حول الدفاع الصادر يوم الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن الأنشطة العسكرية الصينية قد تُشكل تأثيرًا خطيرًا على أمن اليابان.

وأضاف التقرير أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان قد تشمل محاكاة لعمليات التوحيد مع تايوان، بما في ذلك الغزو.

وأضاف التقرير أنه في حال فرض حصار محتمل على تايوان، قد تنشر الصين خفر سواحلها لتجنب تدخل الولايات المتحدة أو جهات أخرى.

كما أعرب التقرير عن قلقه إزاء تزايد التعاون العسكري بين الصين وروسيا.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، أشار التقرير إلى أن بيونغ يانغ تعمل على تكثيف تعاونها العسكري مع موسكو.

ويقول إن كوريا الشمالية تزود روسيا بالصواريخ الباليستية وأسلحة أخرى، وإن إرسال قوات كورية شمالية للانضمام إلى الروس في القتال من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في أوكرانيا.

وشدد التقرير على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية على نحو كبير في ظل هذه الظروف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)