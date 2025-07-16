كوريا الجنوبية تحتج على مطالبة اليابان بجزر تاكيشيما

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طوكيو - (جيجي برس)-- احتجت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء على الورقة البيضاء الدفاعية اليابانية لعام 2025، والتي جددت فيها طوكيو تأكيدها على سيادتها على جزر بحر اليابان المتنازع عليها، المعروفة باسم تاكيشيما في اليابان ودوكدو في كوريا الجنوبية.

وقال متحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية في بيان رسمي إن الجزر ”جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية كوريا تاريخيًا وجغرافيًا وبموجب القانون الدولي“، مضيفًا أن الحكومة الكورية الجنوبية ”سترد بحزم“ على أي مزاعم تمس سيادتها الوطنية.

يُشار إلى أن جزر دوكدو/تاكيشيما هي مجموعة صغيرة من الصخور البركانية تقع في بحر اليابان (أو ”بحر الشرق“ كما تُسميه كوريا الجنوبية)، وتخضع حاليًا للسيطرة الإدارية الكاملة من قبل كوريا الجنوبية. ومع ذلك، تواصل اليابان المطالبة بالسيادة على الجزر، ما يجعلها إحدى أكثر القضايا حساسية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعلى الرغم من تصاعد الخلاف بشأن الجزر، فإن الورقة البيضاء اليابانية وصفت كوريا الجنوبية بأنها ”شريك مهم“ في التعامل مع التحديات الأمنية العالمية، في إشارة محتملة إلى رغبة طوكيو في الحفاظ على مستوى من التعاون مع سيؤول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)