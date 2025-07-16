نيسان تغلق مصنعها الرئيسي في اليابان

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يوكوهاما - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور يوم الثلاثاء أنها ستوقف إنتاج السيارات في مصنع أوباما التابع لها في مدينة يوكوسوكا بمحافظة كاناغاوا، جنوب طوكيو، بحلول نهاية السنة المالية 2027، في خطوة تُعد جزءًا من خطة إعادة الهيكلة الهادفة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

جاء ذلك في إطار مراجعة شاملة لسلاسل الإنتاج تجريها الشركة اليابانية المتعثرة، في محاولة لاستعادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية. وسيُنقل الإنتاج تدريجيًا إلى شركة نيسان موتور كيوشو في محافظة فوكوؤكا بجنوب غرب اليابان.

كما أعلن إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لنيسان، خلال مؤتمر صحفي، أن الشركة ستنهي أيضًا إنتاج السيارات المفوّض لشركة نيسان شاتاي، التابعة لها، في مصنع شونان بمدينة هيراتسوكا في كاناغاوا، بحلول نهاية السنة المالية 2026.

ويُعدّ مصنع أوباما، الذي انطلقت عملياته عام 1961، واحدًا من أهم مراكز الإنتاج في تاريخ الشركة، بطاقة سنوية تصل إلى 240 ألف سيارة، من بينها سيارات ركاب صغيرة مثل طراز نوت. إلا أن معدلات التشغيل المنخفضة في السنوات الأخيرة دفعت إلى اتخاذ قرار الإغلاق.

وتُخطط الشركة للحفاظ على العاملين البالغ عددهم نحو 2400 موظف حتى نهاية السنة المالية 2027، على أن يتم نقلهم لاحقًا إلى منشآت أخرى ضمن شبكة نيسان، بما في ذلك مصانع مجاورة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)