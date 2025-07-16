اليابان تعلن الحرب على الفنتانيل: إجراءات صارمة لحماية المجتمع من المخدر القاتل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أكد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا يوم الثلاثاء أن بلاده تُطبق إجراءات صارمة لمكافحة تهريب الفنتانيل، المخدر الأفيوني الصناعي القاتل، مشيرًا إلى أن الجمارك اليابانية لم تسجّل أي محاولات تهريب لهذا العقار خلال السنوات الست الماضية.

وجاءت تصريحات إيوايا في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بـاشتباه تورط منظمة صينية في تصدير منتجات متعلقة بالفنتانيل من اليابان إلى الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، صرّح وزير الصحة تاكامارو فوكوؤكا، خلال مؤتمر صحفي منفصل، بأن الفنتانيل لم ينتشر داخل اليابان، على عكس الوضع في أوروبا والولايات المتحدة، حيث يتسبب في أعداد كبيرة من الوفيات. وأوضح أن السلطات الصحية تراقب الوضع عن كثب لمنع أي تسلل محتمل.

من جانبه، شدد وزير المالية كاتسونوبو كاتو على أن الحكومة اليابانية تُواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة ودول أخرى في الجهود الرامية للحد من تجارة الفنتانيل غير المشروعة.

وقال مصدر حكومي مطّلع إن مكتب رئيس الوزراء وجّه تعليمات للجهات المختصة لشرح الإجراءات المتخذة على المستوى المحلي، وذلك في ظل التقارير الأخيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)