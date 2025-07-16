عائلات يابانية ذات دخل منخفض تعاني ماليًا في العطلات المدرسية بسبب غياب الوجبات المجانية

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت دراسة حديثة أجرتها منظمة غير ربحية أن حوالي 60% من الأسر ذات الدخل المنخفض التي يعيلها والد أو والدة واحدة في اليابان تواجه صعوبات مالية خلال العطلات المدرسية الطويلة بسبب غياب الوجبات المدرسية.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها منظمة ”جود نيبورز اليابان“، إلى أن هذه الأسر تتحمل تكاليف غذائية أعلى في ظل ارتفاع الأسعار.

وأجريت الدراسة عبر الإنترنت بين 3 و11 يونيو/حزيران، وشملت مستخدمي خدمة توزيع المواد الغذائية التي تقدمها المنظمة للأسر ذات الدخل المنخفض التي يعيلها والد أو والدة واحدة، حيث تم تحليل إجابات صالحة لحوالي 2100 شخص.

وأظهرت النتائج أن 61.3% من المشاركين قالوا إن أوضاعهم المالية تصبح ”أكثر صعوبة بكثير“ خلال العطلات المدرسية الطويلة مقارنة بالأوقات العادية، بينما قال 36.4% إن أوضاعهم المالية تكون ”صعبة إلى حد ما“.

كما تبين أن نسبة الأطفال الذين يتناولون الطعام مرتين فقط في اليوم أو أقل خلال العطلات المدرسية الطويلة بلغت 32.2%، أي حوالي 2.5 مرة أكثر مقارنة بالأيام العادية.