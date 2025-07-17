الصين تحكم بالسجن 3.5 سنوات على ياباني بتهمة التجسس

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- أصدرت محكمة منطقة بكين يوم الأربعاء حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر على موظف ياباني يعمل في شركة أستيلاس فارما بتهمة التجسس.

تم اعتقال الموظف، الذي يبلغ من العمر في الستينيات، في مارس/ آذار 2023 أثناء محاولته مغادرة الصين بعد إكمال مهمته. وُجهت إليه التهم في أغسطس/ آب 2024، وأُجريت أولى جلسات محاكمته في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.

لم تكن جلسة النطق بالحكم مفتوحة أمام وسائل الإعلام، لكن سُمح للسفير الياباني في الصين، كينجي كاناسوغي، ومسؤولين آخرين من السفارة اليابانية بحضور الجلسة.

قال كاناسوغي للصحفيين بعد الجلسة: ”من المؤسف جدًا صدور حكم الإدانة. سنواصل بذل كل جهودنا من أجل الإفراج المبكر عنه ودعمه بكل ما نملك“.

وبحسب السفير، بدأت الجلسة في الساعة 10:23 صباحًا بتوقيت اليابان وانتهت بعد 15 دقيقة، حيث استمع الموظف الياباني بهدوء إلى الترجمة اليابانية للحكم دون الإدلاء بأي تصريح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)