ترامب يصعّد انتقاده لليابان: سوقها لا تزال مغلقة في وجه أمريكا

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء انتقاده لليابان، متهمًا إياها بعدم فتح أسواقها أمام الواردات الأمريكية.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين في قاعدة جوية قرب واشنطن، قال ترامب: ”إذا فتحت اليابان أسواقها، فسوف أتراجع“ عن الاتفاق من خلال رسالة. وأضاف: ”لكنهم لا يفعلون ذلك“.

وكان ترامب قد وجّه الأسبوع الماضي رسالة إلى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، أعلن فيها أن إدارته تعتزم فرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% على السلع اليابانية، اعتبارًا من الأول من أغسطس/ آب.

وأشار يوم الثلاثاء إلى أنه إذا لم تُقدِّم اليابان أي تنازلات، ”فقد نمضي قدمًا في تنفيذ ما ورد في الرسالة“.

وترى إدارة ترامب أن الحكومة اليابانية تُحجم عن تقديم تنازلات في المحادثات التجارية مع واشنطن بسبب انتخابات مجلس المستشارين الياباني المقررة يوم الأحد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)