زحف قياسي للسياح: اليابان تتجاوز 20 مليون زائر أجنبي خلال 6 أشهر فقط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت منظمة السياحة الوطنية اليابانية، يوم الأربعاء، أن عدد الزوار الأجانب إلى اليابان بلغ ما يُقدّر بـ 21,518,100 شخص خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزًا حاجز العشرين مليون زائر بوتيرة غير مسبوقة.

وشهدت الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران زيادة بنسبة 21٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالارتفاع الملحوظ في أعداد القادمين من الصين، لاسيما خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وكذلك خلال موسم أزهار الكرز في اليابان.

في غضون ذلك، أظهر تقرير أولي صادر عن وكالة السياحة اليابانية أن إنفاق السياح الأجانب في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران ارتفع بنسبة 18٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 2.525 تريليون ين.

أما في شهر يونيو وحده، فقد بلغ عدد الزوار الأجانب 3,377,800 شخص، بزيادة 7.6٪ مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى رقم يُسجَّل خلال هذا الشهر على الإطلاق، وفقًا لما ذكرته المنظمة. وسُجّل ارتفاع ملحوظ في عدد الزوار من جنوب شرق آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة، تزامنًا مع العطلات المدرسية في تلك المناطق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)