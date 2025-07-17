ترامب يُجدد تهديده بفرض رسوم جمركية على اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على البضائع اليابانية اعتبارًا من الأول من أغسطس/ آب، احتجاجًا على ما وصفه بإحجام طوكيو عن فتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية.

وكان ترامب قد أشار في رسالة بعث بها الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إلى نيته رفع الرسوم الجمركية المتبادلة المخطط لها إلى 25٪، وهي النسبة التي تم التلميح إليها لأول مرة في أبريل/ نيسان.

وفي تصريح للصحفيين من البيت الأبيض يوم الأربعاء، قال ترامب إن إدارته ”ستلتزم بمضمون الرسالة تجاه اليابان“، في إشارة إلى الإجراءات التي قد تُتخذ ما لم تُبدِ طوكيو مزيدًا من المرونة في المحادثات التجارية.

وكان الرئيس الأمريكي قد ألمح يوم الأحد إلى أن اليابان قدّمت بعض التنازلات خلال المفاوضات، رغم عدم الإعلان عن تفاصيل ملموسة حتى الآن.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الذي يُعد من الشخصيات المحورية في مفاوضات التجارة، خلال زيارته إلى اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)