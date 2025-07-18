سوبارو تكشف عن سيارة كهربائية جديدة في نيويورك

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نيويورك - (جيجي برس)-- كشفت شركة سوبارو أمريكا، يوم الخميس، عن سيارة دفع رباعي كهربائية مدمجة جديدة في نيويورك.

وأعلنت الشركة التابعة لسوبارو اليابانية أن السيارة Uncharted، وهي ثالث طراز كهربائي يعمل بالبطارية تطلقه العلامة، ستُطرح في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا في أوائل عام 2026.

وقد طُوّرت هذه السيارة، التي تستطيع قطع مسافة تصل إلى نحو 480 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بالتعاون مع شركة تويوتا موتور، وسيجري إنتاجها في أحد مصانع سوبارو في اليابان.

وفي معرض نيويورك الدولي للسيارات الذي أُقيم في أبريل/ نيسان، عرضت سوبارو طرازي Solterra المُحسَّن وTrailseeker الجديد كليًا، وهما سيارتان كهربائيتان من فئة الدفع الرباعي، تم تطويرهما أيضًا بالتعاون مع تويوتا. ومن المقرر طرح Solterra المُحسَّنة بحلول ديسمبر/ كانون الأول، وTrailseeker مطلع العام المقبل.

وقال مسؤول بارز في شركة سوبارو أمريكا إن سيارة Uncharted، وهي الأصغر حجمًا بين الطرازات الثلاثة، تستهدف فئة المستهلكين الأصغر سنًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)