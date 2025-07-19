اليابان تخطط للانضمام إلى العرض الآسيوي لاستضافة كأس العالم 2046

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر، يوم الجمعة، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم يعتزم التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2046.

وفي حال فوز الملف، ستكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها اليابان نهائيات البطولة منذ مرور 44 عامًا على استضافتها المشتركة مع كوريا الجنوبية في عام 2002.

يسعى الاتحاد الياباني إلى تقديم ملف استضافة مشترك بالتعاون مع اتحاد شرق آسيا لكرة القدم، الذي ينتمي إليه، واتحاد آسيان لكرة القدم. وكان الجانبان قد اتفقا، خلال اجتماع عُقد في مارس الماضي، على دراسة إمكانية التقدم بطلب مشترك لاستضافة البطولة.

وقد أعربت كل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين، إلى جانب إندونيسيا وأستراليا – التي تخلت عن خططها لاستضافة نسخة 2034 – عن اهتمامها بتنظيم نسخة 2046.

ويأمل الاتحاد الياباني لكرة القدم في استضافة كأس العالم للمرة الثانية بحلول عام 2050، وتحقيق حلم التتويج بالبطولة على أرضه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)