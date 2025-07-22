رحلة إلى عالم اليوكاي… أساطير اليابان تنبض بالحياة في معرض غامر بناغويا!

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ناغويا - (جيجي برس)-- تعود المخلوقات الخارقة اليابانية المعروفة باسم ”يوكاي“ إلى الحياة من خلال قوة التكنولوجيا الرقمية المتقدمة في معرض ”التجربة الغامرة لليوكاي“، الذي افتتح في مدينة ناغويا وسط اليابان.

انطلق المعرض يوم السبت في جناح المتحف بمبنى ”كاناياما مينامي“، وسيستمر حتى 23 سبتمبر/أيلول. ويقدم تجربة غامرة تُعرض فيها مقاطع فيديو لليوكاي المرعبين المستوحاة من أعمال فنية مثل ”لفافة هيّاكي ياغيو إماكي“ و”حكايات هيّاكمونوغتاري“ التي تتناول القصص الخارقة، وذلك داخل مساحات ثلاثية الأبعاد. كما يتم عرض مجسمات واقعية لليوكاي مصممة بتقنية النمذجة ثلاثية الأبعاد.

ويضم المعرض أكثر من 300 مخلوق يوكاي موزعين على ثماني غرف، لكل منها موضوع مميز مثل ”مسقط رأس اليوكاي“ و”مواكب اليوكاي“.

أبرز ما يقدمه المعرض هو غرفة تحمل طابع ”رقصة اليوكاي الجامحة“، حيث تملأ صور المخلوقات الخارقة الجدران والسقف والأرضية، مصحوبة بموسيقى قوية توفر تجربة غامرة بالكامل.

كما تتضمن القاعة شروحات لرسومات وكاريكاتيرات اليوكاي من عصر إيدو (1603-1868) وعصر ميجي (1868-1912)، مما يجعل المعرض ممتعًا وتعليميًا للكبار في الوقت نفسه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)