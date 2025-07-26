اليابان تُطلق منصة رقمية شاملة لدعم ضحايا الجرائم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت الوكالة الوطنية للشرطة في اليابان بوابة إلكترونية جديدة مخصصة لضحايا الجرائم، تهدف إلى مساعدتهم من خلال توفير معلومات دقيقة وروابط مباشرة لخدمات الدعم والمنظمات المعنية.

تحمل المنصة اسم ”قناة غيوتو“، تيمنًا بالرمز الرسمي للوكالة لدعم الضحايا، وقد تم تطويرها استجابة لتعليقات أشارت إلى صعوبة فهم المعلومات السابقة المتوفرة على الموقع الرسمي للوكالة.

تمكّن البوابة المستخدمين من البحث عن الدعم المناسب حسب نوع الجريمة التي تعرضوا لها، مثل جرائم القتل أو المطاردة، من خلال الإجابة على سلسلة من الأسئلة الإرشادية. كما تشمل قائمة مفصلة بالخدمات المتوفرة حسب كل بلدية، إضافة إلى معلومات الاتصال بمنظمات الدعم الخاصة.

ويحتوي الموقع أيضًا على 36 فيديو تعليميًا مجانيًا موجّهًا للمختصين والداعمين، يتناولون فيه الجوانب النفسية والصدمات التي يمر بها الضحايا، بالاستناد إلى معطيات خبراء ووزارتي العدل والتعليم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)