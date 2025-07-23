اليابان: إحباط غش باستخدام سماعة ميكرو بحجم حبة الأرز داخل قاعة الامتحان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر في الشرطة، يوم الثلاثاء، بأنه يُشتبه في استخدام سماعة أذن متناهية الصغر تعمل بتقنية التوصيل العظمي، بحجم حبة أرز، للغش في اختبار TOEIC لإتقان اللغة الإنكليزية في اليابان.

ووفقًا للمصادر، صودرت السماعة من أحد المشتبه في تورطهم بالغش في الاختبار، إلى جانب جهاز ترحيل على شكل قلادة، ومقطع فيديو مدته نحو 40 دقيقة يشرح طريقة استخدام الجهاز.

وكان المشتبه به أحد 10 صينيين خاضوا الاختبار في الموقع نفسه مع وانغ ليكون، طالب الدراسات العليا بجامعة كيوتو، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي تم القبض عليه في إطار القضية.

السماعة، التي لا يتجاوز حجمها بضعة مليمترات، صُممت لتُزال من الأذن باستخدام عصا مغناطيسية، بينما يُستخدم جهاز الترحيل للاتصال بهاتف ذكي.

وتشتبه إدارة الجرائم الدولية بشرطة العاصمة طوكيو في أن الجهاز تم توفيره من قِبل شركة صينية متخصصة في تقديم خدمات الغش.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)