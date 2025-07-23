【فيديو】سماعة بحجم حبة أرز تكشف أخطر حيلة غش في اليابان!

أخبار اليابان

أفادت مصادر الشرطة اليابانية، يوم الثلاثاء، بالاشتباه في استخدام سماعة أذن متناهية الصغر تعمل بتقنية التوصيل العظمي، بحجم حبة أرز، للغش في اختبار TOEIC لقياس إتقان اللغة الإنجليزية في اليابان. تُعد هذه التقنية، التي تنقل الصوت عبر اهتزازات عظام الجمجمة مباشرة إلى الأذن الداخلية، مثالية للغش بسبب صغر حجمها وصعوبة اكتشافها.

ووفقًا للمصادر، صودرت السماعة من أحد المشتبه بهم، إلى جانب جهاز ترحيل على شكل قلادة يتصل لاسلكيًا بهاتف ذكي، ومقطع فيديو مدته 40 دقيقة يوضح كيفية استخدام الجهاز. السماعة، التي لا يتجاوز حجمها بضعة مليمترات، صُممت لتُثبت خلف الأذن وتُزال باستخدام عصا مغناطيسية، مما يجعلها غير مرئية تقريبًا أثناء الاختبار.

وكان المشتبه به جزءًا من مجموعة تضم 10 أفراد صينيين خاضوا الاختبار في نفس الموقع مع وانغ ليكون، طالب دراسات عليا يبلغ من العمر 27 عامًا بجامعة كيوتو، والذي أُلقي القبض عليه في إطار هذه القضية. وتشتبه إدارة الجرائم الدولية بشرطة العاصمة طوكيو في أن هذه الأجهزة المصغرة تم توفيرها من قِبل شركة صينية متخصصة في تقديم خدمات الغش في الاختبارات، مما يشير إلى شبكة منظمة تهدف إلى استغلال الاختبارات الموحدة مثل TOEIC، الذي يُستخدم على نطاق واسع في اليابان لتقييم كفاءة اللغة الإنجليزية في سياقات أكاديمية ومهنية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)