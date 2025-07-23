ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء عن إبرام اتفاق تجاري جديد ”ضخم“ مع اليابان، يشمل تحديد التعريفات الجمركية المتبادلة بنسبة 15%، إلى جانب التزام طوكيو باستثمارات ضخمة في السوق الأمريكية.

وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي ”تروث سوشيال“، وصف ترامب الاتفاق بأنه ”ربما أكبر صفقة على الإطلاق“، مؤكدًا أن اليابان وافقت على فتح أسواقها بشكل أوسع أمام المنتجات الأمريكية، لا سيما في قطاعي السيارات والزراعة، بما في ذلك الأرز، الذي ظل لسنوات من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين بسبب الحماية الشديدة التي كانت تحيط به اليابان سوقها المحلي.

وبحسب مسؤولين حكوميين يابانيين، وافقت الولايات المتحدة على تحديد التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة من اليابان عند 15%، وهي خطوة تُعد أقل حدة من التعريفة البالغة 25% التي كانت واشنطن تعتزم فرضها مطلع أغسطس، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويأتي هذا الاتفاق بعد نحو ثلاثة أشهر من المفاوضات المكثفة بين الجانبين، والتي بدأت وسط تصاعد المخاوف من نشوب حرب تجارية بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم. وقد ساهمت مرونة الموقف الياباني بشأن واردات الأرز – الذي كان يُعد من القطاعات المحمية بشدة داخل السوق اليابانية – في تذليل العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى تفاهم نهائي.

ووفقًا لما أعلنه ترامب، ستستثمر اليابان ما قيمته 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو مبلغ يُرجّح أن يشمل مشروعات في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، ما يفتح الباب أمام تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي في السنوات المقبلة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)