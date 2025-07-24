ترامب يقول إن اليابان وافقت على شراء معدات عسكرية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بأن اليابان وافقت على شراء معدات عسكرية وغيرها بمليارات الدولارات.

جاءت تصريحات ترامب بعد يوم من تصريح وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، ريوسي أكازاوا، في واشنطن بأن اتفاقية التجارة الجديدة بين اليابان والولايات المتحدة ”لا تتضمن أي شيء يتعلق بالإنفاق الدفاعي“.

وقال مصدر مرافق لأكازاوا، كبير مفاوضي طوكيو بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، إن ”الأمن لم يكن جزءًا من المناقشات“ في مفاوضات الرسوم الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة.

لكن ترامب قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء: ”لقد اتفقوا على شراء معدات عسكرية وغيرها بمليارات الدولارات“.

في البداية، سعى ترامب إلى مناقشة الإنفاق الدفاعي الياباني والدعم المالي الذي تقدمه الدولة المضيفة للقوات الأمريكية في اليابان خلال محادثات الرسوم الجمركية. ولكنه تراجع عن موقفه لاحقا واقترح أن يتم التعامل مع هذه المواضيع في مناقشات منفصلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)