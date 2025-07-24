ارتفاع مؤشر نيكي لأعلى مستوى منذ عام بعد اتفاق تجاري بين اليابان والولايات المتحدة

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طوكيو - (جيجي برس)-- سجّل مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية قفزة قوية تجاوزت 1500 نقطة مؤقتًا يوم الأربعاء، في أعقاب ترحيب المستثمرين باتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر مرتفعًا بمقدار 1,396.40 نقطة، أي بنسبة 3.51٪ مقارنة بالجلسة السابقة، ليصل إلى 41,171.32 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 16 يوليو 2024. كما بلغ المؤشر في وقت متأخر من التداولات 41,342.59 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا مؤقتًا بحوالي 1,567 نقطة.

أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا، فقد ارتفع 90.19 نقطة، أو بنسبة 3.18٪، ليغلق عند 2,926.38 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يوليو 2023.

وجاء هذا الزخم القوي في الأسواق العالمية مع بدء التداولات، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبرام اتفاق تجاري جديد يشمل فرض ما يُعرف بـ”الرسوم الجمركية المتبادلة“ على الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15٪.

وقد فاجأ توقيت الاتفاقية وأسعار الرسوم الجمركية المخفّضة كثيرًا من المستثمرين، حيث تم التوصل إليها قبل الموعد المتوقع، وبمعدل أقل مما سبق أن أعلنته إدارة ترامب.

وقال مسؤول في إحدى كبرى شركات الأوراق المالية ”قبل الإعلان الأخير، كان العديد من المستثمرين قد تهيأوا لاحتمال فرض رسوم أعلى، وهو ما كان سيحدث في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطوكيو“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)