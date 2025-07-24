محبو البوكيمون على موعد مع المغامرة: منشأة ترفيهية جديدة في طوكيو قريبًا!

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة بوكيمون عن خططها لافتتاح أول منشأة دائمة تتيح للزوار خوض تجربة غامرة في عالم لعبة ”بوكيمون مونستر“ الشهيرة، وذلك في ربيع العام المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

سيحمل المكان اسم ”بوكيمون بارك كانتو“، وسيتخذ من مدينة ملاهي يوميوريلاند في إيناغي، إحدى ضواحي طوكيو، مقرًا له. ومن المقرر أن تبدأ عملية بيع التذاكر في خريف هذا العام، ما يمنح محبي السلسلة فرصة مبكرة للتخطيط لزيارتهم.

يمتد هذا المنتزه الترفيهي في الهواء الطلق على مساحة تقارب 2.6 هكتار، ويتكوّن من منطقتين رئيسيتين هما ”الغابة“ و”المدينة“، حيث يمكن للزوار التفاعل مع عالم البوكيمون بشكل حي. سيتيح الموقع للضيوف البحث عن شخصياتهم المفضلة من البوكيمونات، إلى جانب شراء منتجات حصرية، والمشاركة في فعاليات وعروض استعراضية تخلق أجواءً نابضة بالحياة.

ويأتي هذا المشروع الجديد كخطوة تعكس الشعبية العالمية المستمرة لسلسلة بوكيمون، التي انطلقت عام 1996، وأصبحت منذ ذلك الحين ظاهرة ثقافية جمعت بين ألعاب الفيديو والأنمي والسلع الترفيهية، وجذبت أجيالًا من المعجبين حول العالم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)