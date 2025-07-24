درجات الحرارة تخرج عن السيطرة: اليابان تدفع ثمن التغير المناخي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة إدارة الحرائق والكوارث في اليابان أن عدد الأشخاص الذين نُقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات بسبب ضربات الحر خلال شهر يونيو/ حزيران قد تجاوز الضعف مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 17,229 حالة، وهو أعلى رقم يُسجّل لهذا الشهر منذ بدء جمع البيانات في عام 2010.

وكان الرقم القياسي السابق لشهر يونيو/ حزيران قد سُجّل في عام 2022، وبلغ حينها 15,969 حالة. وتشير الأرقام الجديدة إلى تصاعد الخطر المرتبط بارتفاع درجات الحرارة، خاصةً في ظل موجات الحر الشديدة التي ضربت مناطق عدة في البلاد، حيث تجاوزت درجات الحرارة 35 درجة مئوية في عدد من الأيام.

وتُظهر البيانات أن كبار السن كانوا الأكثر تأثرًا، إذ شكّل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر نحو 60% من إجمالي الحالات، أي ما يعادل 10,342 حالة. كما سُجّل أكبر عدد من الإصابات، بواقع 6,819 حالة، داخل المنازل أو في أماكن سكنية، مما يبرز أهمية اتخاذ إجراءات وقائية حتى داخل البيوت. وجاءت الطرق في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، بـ 3,404 حالات، ما يشير إلى أن التنقل تحت أشعة الشمس الحارقة شكّل خطرًا كبيرًا أيضًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)