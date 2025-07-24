اليابان تعتزم زيادة وارداتها من الأرز الأمريكي بنسبة 75%

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن اليابان ستزيد وارداتها من الأرز من الولايات المتحدة بنسبة 75% كجزء من اتفاق الرسوم الجمركية بينهما.

ووفقًا للحكومة الأمريكية، ستشتري اليابان سلعًا أمريكية بقيمة 8 مليارات دولار، مثل الذرة وفول الصويا ووقود الطائرات المستدام، بالإضافة إلى شراء 100 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية.

وبموجب اتفاقية الحد الأدنى من الوصول، تُعفي اليابان من الرسوم الجمركية على واردات الأرز لما يصل إلى 770 ألف طن سنويًا. وقد اتفق البلدان على زيادة واردات اليابان من الأرز الأمريكي مع الحفاظ على الحد الأقصى للإعفاء من الرسوم.

كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للأرز المستورد إلى اليابان بموجب حصة الحد الأدنى من الوصول في السنة المالية 2024، حيث بلغت وارداتها 346 ألف طن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)