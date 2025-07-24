فوجيتسو وناغويا تطوران ذكاء اصطناعي لتعزيز النقل التشاركي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة ”فوجيتسو“ اليابانية العملاقة للإلكترونيات، بالتعاون مع جامعة ناغويا، عن تطوير تقنية محاكاة متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تحسين كفاءة وانتشار خدمات طلب السيارات، مثل خدمات التوصيل عند الطلب وسيارات الأجرة التشاركية.

ويأتي هذا المشروع استجابةً للتحديات التي تواجهها العديد من الحكومات المحلية في اليابان، لاسيما في المناطق الريفية التي تشهد نقصًا حادًا في عدد السائقين، ما يعيق تنقل كبار السن والمهنيين وأصحاب الأعمال. وتهدف فوجيتسو وجامعة ناغويا إلى بدء تطبيق التقنية عمليًا في السنة المالية 2026، لدعم تطوير أنظمة نقل مرنة وسهلة الوصول.

وتواجه خدمات التنقل الناشئة، مثل الطلب عبر التطبيقات، صعوبات في الانتشار بسبب عوامل غير تقنية، من بينها الحواجز النفسية، كعدم إلمام السكان بطريقة استخدام هذه الخدمات أو الشعور بعدم الألفة معها. ولهذا، ستعتمد التقنية الجديدة على إنشاء فضاء رقمي يحاكي التفاعل البشري، ويستند إلى بيانات تم جمعها من استطلاعات رأي السكان المحليين. ومن خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على التنبؤ بالسلوك البشري، ستسعى المحاكاة إلى تحليل أسباب العزوف عن استخدام الخدمة واقتراح حلول فعّالة لتعزيز معدل استخدامها.

وفي تجربة ميدانية نُفذت سابقًا في مدينة كاوانيشي بمحافظة نارا، تبين أن كثيرًا من السكان لم يكونوا على دراية بوجود خدمة مشاركة سيارات الأجرة التي تستجيب للطلب، وهو ما يعكس الحاجة الماسة لتصميم استراتيجيات توعوية فعالة، تُبنى على فهم دقيق لسلوك السكان وتوجهاتهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)