الشرطة اليابانية ترتدي الكاميرات: تجربة جديدة لتعزيز الشفافية والأمان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية أنها ستبدأ في أواخر أغسطس/ آب المقبل تجربة لاستخدام الكاميرات القابلة للارتداء من قِبل ضباط السلامة العامة والمرور والأمن، بهدف التحقق من مدى ملاءمة تعاملهم مع الحوادث والمواقف الميدانية.

ووفقًا لما ذكرته الوكالة، ستُثبّت الكاميرات على صدور الزي الرسمي أو الخوذات، وستُستخدم فقط في الأماكن العامة أو المواقع التي يرتادها أشخاص غير معروفين. ولضمان الشفافية، سيجري التنويه باستخدامها عبر أضواء مرئية أو أختام أو أربطة على الذراع.

وخلال فترة التجربة، سيتم توزيع 39 كاميرا على الضباط في ثلاث مناطق رئيسية: طوكيو، ومحافظة أوساكا في الغرب، ومحافظة فوكوؤكا في الجنوب الغربي. وستغطي التسجيلات تحركاتهم وأنشطتهم منذ مغادرتهم لمراكز الشرطة أو نقاط التمركز، بما يشمل الدوريات والمقابلات والاستجواب.

وفي ظل تزايد المخاوف المرتبطة بالخصوصية، أوضحت الوكالة أن الكاميرات سيتم إيقاف تشغيلها عند التعامل مع بلاغات أضرار داخل المنازل أو أثناء زيارات للمساكن الخاصة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)