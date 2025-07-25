طوكيو تعيد كتابة الإرشادات: أول اجتماع لمراجعة تعامل اليابان مع تحذيرات زلزال نانكاي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- عقدت اليابان يوم الخميس أول اجتماع للجنة المكلفة بمراجعة الإرشادات المتعلقة بكيفية استجابة الشركات والحكومات المحلية لمعلومات الطوارئ بشأن زلزال محتمل ذي قوة دفع هائلة في حوض نانكاي قبالة ساحل المحيط الهادئ.

وخلال الاجتماع، أكدت لجنة الخبراء في مكتب مجلس الوزراء خطة لمراجعة الإرشادات بحلول نهاية أغسطس، بعد دراسة سبل تحسينها استنادًا إلى مسودة مراجعة قدمتها الوكالة الحكومية.

وقد تم تعيين نوبو فوكوا، الأستاذ الفخري في جامعة ناغويا، رئيسًا للجنة.

وكانت اليابان قد أصدرت أول تحذير طارئ بشأن حوض نانكاي في أغسطس من العام الماضي، في أعقاب زلزال كبير ضرب محافظة ميازاكي جنوب غرب البلاد، حيث دعت المواطنين إلى الاستعداد لاحتمال وقوع زلزال كبير آخر خلال أسبوع، مع مواصلة حياتهم اليومية.

لكن ذلك أدى إلى حالة من الارتباك في بعض المناطق، حيث أُغلقت شواطئ السباحة وأُلغيت حجوزات الإقامة، فيما أعربت الحكومات المحلية المتأثرة عن حيرتها إزاء كيفية التعامل مع التحذيرات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)