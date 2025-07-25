سوني تستحوذ على حصة 2.5% في بانداي نامكو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت مجموعة سوني، عملاق التكنولوجيا الياباني، عن عقد تحالف استراتيجي مع شركة بانداي نامكو القابضة، تستحوذ بموجبه على حصة تبلغ 2.5% من أسهم الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من أصول الأنمي والمانغا التي تملكها شركة الألعاب والدمى المعروفة.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي كُشف عنها يوم الخميس، ستشتري سوني نحو 16 مليون سهم من أسهم بانداي نامكو المتداولة، مقابل مبلغ يقدّر بحوالي 68 مليار ين.

يركّز هذا التحالف الرأسمالي بشكل رئيس على تطوير وتوزيع محتوى فيديو يستند إلى الملكيات الفكرية الخاصة بأعمال الأنمي التي تمتلكها بانداي نامكو. كما تخطط الشركتان للتعاون في مجالات الترفيه التفاعلي وتطوير مشاريع عقارية جديدة مرتبطة بالمجال.

وتعد بانداي نامكو من أبرز مالكي الحقوق الفكرية في اليابان، إذ تضم تحت مظلتها سلسلة ”Mobile Suit Gundam“ الشهيرة، إلى جانب جهاز ”تاماغوتشي“ الرقمي الذي يُحاكي تربية الحيوانات الأليفة.

في المقابل، تواصل سوني توسيع نفوذها في مجالي الألعاب والأنمي، حيث تشمل أنشطتها استوديو ”أنِبليكس“ في طوكيو، المنتج لسلسلة ”قاتل الشياطين“ (Demon Slayer) واسعة الانتشار. كما أصبحت سوني هذا العام أكبر مساهم في شركة النشر الكبرى ”كادوكاوا“، المعروفة بامتلاكها لمحفظة ضخمة من الحقوق الفكرية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)