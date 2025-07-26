لجنة يابانية تدعو إلى تعزيز رعاية مرضى السرطان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعت لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة، يوم الجمعة، إلى تعزيز العمليات الجراحية والعلاجات الإشعاعية لعلاج السرطان، مشيرةً إلى أسباب منها انخفاض عدد الجراحين في اليابان.

جاءت هذه التوصية ضمن مقترحات أعدتها اللجنة، التي درست نظام توفير علاج السرطان في اليابان بحلول عام 2040، وهو العام الذي يُتوقع فيه أن يكون لدى البلاد عدد أكبر من السكان مع انخفاض في عدد الأشخاص في سن العمل.

ووفقًا للمقترحات، من المتوقع أن يتسارع نقص الجراحين بحلول عام 2040. فأجهزة العلاج الإشعاعي باهظة الثمن، ويختلف عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي باختلاف المنطقة.

ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على جراحات السرطان بنسبة 5% بحلول عام 2040، بينما من المتوقع أن يزداد الطلب على العلاج الإشعاعي بنسبة 24%، وفقًا للجنة.

وتوقعت اللجنة ارتفاع عدد مرضى السرطان بنسبة 3% إلى 1.055.000 بحلول عام 2040 من المستوى الحالي وانخفاض عدد جراحي الجهاز الهضمي بنسبة 39% إذا ظل الوضع على حاله، وحذرت من أنه قد لا يكون من الممكن الحفاظ على العلاجات الجراحية المقدمة حاليًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)