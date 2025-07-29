باحثون يابانيون يكتشفون 248 نقشًا جغرافيًا لخطوط نازكا

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أوساكا - (جيجي برس)-- أعلن فريق من الباحثين في جامعة ياماغاتا اليابانية يوم الإثنين عن اكتشاف 248 نقشًا جغرافيًا جديدًا ضمن خطوط نازكا الشهيرة في جنوب بيرو، وهي مجموعة من الرسومات الضخمة الغامضة التي تعود لحضارات ما قبل كولومبوس، وتُعد من مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وأوضح الفريق أن هذه النقوش الجديدة، التي تشمل أشكالاً لبشر وطيور وحيوانات اللاما، نُقشت على طول مسارات مشاة قديمة، يُعتقد أنها كانت تُستخدم في طقوس أو مناسبات دينية، حيث يُجسد كل مسار موضوعًا أو سردًا بصريًا مختلفًا.

وبالتعاون مع شركة IBM، استخدم الباحثون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل صور جوية عالية الدقة، إلى جانب إجراء مسوحات ميدانية دقيقة بين عامي 2023 و2024، ما ساعد على تمييز النقوش التي يصعب ملاحظتها بالعين المجردة.

ويبلغ طول العديد من هذه الرسومات نحو 10 أمتار، مع وجود بعض التصاميم التي تتسم بتفاصيل فنية دقيقة. فعلى سبيل المثال، يتضمن أحد المسارات رسومات متتالية لكهنة يحملون رؤوسًا بشرية، بينما يصوّر مسار آخر صفوفًا من حيوانات اللاما، ما قد يشير إلى طقوس التضحية أو الموكب الجنائزي.

ويُذكر أن الفريق بدأ دراسة هذه النقوش منذ عام 2004، وقد تمكن حتى الآن من توثيق ما مجموعه 893 نقشًا جغرافيًا، ما يعزز فهم البشرية لأحد أكثر الأسرار الأثرية غموضًا في أمريكا الجنوبية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)