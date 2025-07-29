اليابان تكشف عن إرشادات دفاعية جديدة لتعزيز قدراتها في الفضاء

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ياماغوتشي - (جيجي برس)-- كشفت وزارة الدفاع اليابانية يوم الإثنين عن مجموعة من الإرشادات الاستراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في مجال الفضاء، مع التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواكبة التقدم السريع في تكنولوجيا الفضاء.

وخلال زيارته لمحطة رصد الفضاء التابعة لقوة الدفاع الذاتي الجوية في مدينة سانيونودا، بمحافظة ياماغوتشي، صرّح وزير الدفاع جين ناكاتاني قائلاً: ”إن استغلال الفضاء الخارجي باستخدام التقنيات الخاصة المتطورة بسرعة أصبح مهمة ملحة لتعزيز أمننا القومي”.

تدعو الإرشادات الجديدة إلى تطوير منظومات متقدمة للكشف والتتبع الفوري للأجسام والأنشطة المعادية في الفضاء، بما يشمل القدرة على رصد تحركات السفن والقوات العسكرية من المدار. ويهدف ذلك إلى تمكين اليابان من تقييم أوضاع الحرب أو التهديدات الأمنية بسرعة واتخاذ قرارات فورية.

كما تحذر الوثيقة من التهديدات المتزايدة التي تمثلها الأقمار الصناعية القاتلة التي تطورها الصين وروسيا، والتي قد تُستخدم لتعطيل أو تدمير الأقمار الصناعية اليابانية. وتُشدد الإرشادات على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لحماية البنية التحتية الحيوية للأقمار الصناعية العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية كانت قد أعلنت عام 2022 عن خطة لإعادة تسمية ”قوة الدفاع الذاتي الجوية“ إلى ”قوة الدفاع الذاتي الجوية الفضائية“، وذلك في إطار إعادة هيكلة تستهدف تعزيز جاهزية البلاد في ميدان الدفاع الفضائي، في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتزايد الاعتماد على الفضاء في إدارة الصراعات الحديثة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)