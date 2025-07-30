رقم قياسي جديد لفيلم ”قاتل الشياطين“: إيرادات تفوق التوقعات في زمن قياسي

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طوكيو - (جيجي برس)-- حقق أحدث أفلام سلسلة الأنيمي الشهيرة ”قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا“ إنجازًا كبيرًا، بعدما تجاوزت إيراداته 10 مليارات ين في شباك التذاكر خلال أول ثمانية أيام فقط من عرضه، بحسب ما أعلن موزعه الرسمي.

يحمل الفيلم عنوان ”قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا: قلعة اللانهاية – الجزء الأول“، ويُعد بداية ثلاثية جديدة ضمن السلسلة، وقد بدأ عرضه في دور السينما اليابانية بتاريخ 18 يوليو/ تموز. وسجل الفيلم أسرع وتيرة وصول لهذا الرقم بين جميع الأفلام اليابانية، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 10 أيام، والمسجل باسم الفيلم السابق في السلسلة ”قاتل الشياطين: قطار موغن“ الذي صدر في عام 2020.

وبحسب الإحصاءات، فقد وصلت إيرادات الفيلم حتى يوم الأحد، بعد مرور 10 أيام على عرضه، إلى 12.87 مليار ين، ما يعكس شعبية السلسلة المستمرة والزخم القوي الذي تحققه في دور العرض.

يستند أنيمي ”قاتل الشياطين“ إلى مانجا من تأليف كويوهارو جوتوجي، وتدور أحداثه حول الشاب تانجيرو كامادو الذي ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر لمواجهة الشياطين الذين تسببوا في مذبحة عائلته، ويكافح في الوقت نفسه من أجل إنقاذ شقيقته نيزوكو من التحول الكامل إلى شيطان. وقد لاقت السلسلة إعجابًا واسعًا حول العالم، سواء على مستوى المانجا أو الأعمال المقتبسة عنها، بما في ذلك الأفلام والأنمي التلفزيوني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)