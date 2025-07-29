إصابة 6 أشخاص في حادث طعن بمحافظة إيباراكي اليابانية

أخبار اليابان

إيباراكي - (جيجي برس)-- ألقت شرطة محافظة إيباراكي القبض على رجل يبلغ من العمر 48 عامًا يُدعى هيروكازو شيوبارا، للاشتباه في محاولته القتل، عقب حادثة طعن جماعي أسفر عن إصابة 6 أشخاص في مدينة ميتو، شمال شرق طوكيو، يوم الاثنين.

وذكرت السلطات أن الهجوم وقع في أحد الشوارع السكنية بالقرب من منزل المشتبه به، حيث هاجم عابري سبيل باستخدام سكاكين متعددة، دون وجود صلة واضحة تجمعه بالضحايا. وأشارت الشرطة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 27 و75 عامًا، وجميعهم في حالة وعي، مع عدم وجود إصابات تهدد الحياة.

وقد تم اعتقال شيوبارا على خلفية طعنه لرجل يبلغ من العمر 70 عامًا من مدينة هيغاشياماتو في طوكيو، حيث أصابه في وجهه ومعصمه الأيمن. وخلال التحقيق، اعترف المشتبه به قائلًا: ”طعنت شخصًا بسكين على الطريق قرب منزلي“.

وعثرت الشرطة في موقع الحادث على أربعة سكاكين مختلفة، بعضها مغطى بالدماء، ويجري حاليًا التحقيق لمعرفة الدوافع المحتملة للهجوم، الذي يُشتبه في كونه عشوائيًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)