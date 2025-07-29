اليابان تتحرك لرفع الأجور... دعوة رسمية لاتخاذ إجراءات شاملة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أكدت الحكومة اليابانية في تقرير سنوي أصدرته يوم الثلاثاء على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق زيادات في الأجور تتجاوز معدل التضخم.

على الرغم من استمرار الشركات الكبرى في رفع الأجور، إلا أن تعافي الاستهلاك لا يزال ضعيفًا بسبب ارتفاع الأسعار، وفقًا للتقرير السنوي عن الاقتصاد الياباني والمالية العامة للسنة المالية 2025، الذي قدمه وزير الاقتصاد والسياسة المالية ريوسي أكازاوا إلى اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأكد التقرير أنه في ظل المخاوف بشأن مخاطر سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة، تُمثل هذه المرحلة نقطة تحول فيما يتعلق بقدرة اليابان على تحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على النمو القائم على رفع الأجور.

وحلل التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى لفترات طويلة أدى إلى انخفاض ثقة المستهلكين والأجور الحقيقية. علاوة على ذلك، أشار إلى أن التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار وانخفاض التوقعات برفع الأجور بشكل دائم قد حدّ من الاستهلاك.

في الواقع، ارتفعت مستويات الأسعار التي توقعتها الأسر. ووفقًا لمسح أجراه بنك اليابان في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2025، بلغ معدل التضخم المتوقع بعد عام واحد حوالي 10%، وبلغ متوسط معدل التضخم المتوقع على مدى السنوات الخمس المقبلة حوالي 5%.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)