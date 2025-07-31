موجة حر تاريخية تضرب اليابان: آلاف نُقلوا بسيارات الإسعاف في أسبوع واحد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- شهدت اليابان خلال الأسبوع المنتهي يوم الأحد نقل 10804 أشخاص إلى المستشفيات جراء إصابتهم بضربة حر، وذلك في حصيلة أسبوعية قياسية هي الأعلى هذا العام، بحسب ما أفادت به وكالة إدارة الحرائق والكوارث.

ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 5309 حالات فقط، في ظل موجة حرّ شديدة دفعت درجات الحرارة إلى تجاوز 35 درجة مئوية في مناطق متفرقة من البلاد.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، سجّلت طوكيو أعلى عدد من الإصابات، حيث تم نقل 1099 شخصًا بسيارات الإسعاف. وتلتها سايتاما شرقي اليابان بـ 750 حالة، ثم هوكايدو في أقصى الشمال، التي شهدت ارتفاعًا حادًا بلغ 2.8 ضعفًا مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل عدد المصابين فيها إلى 690 شخصًا.

ودعت الوكالة المواطنين إلى استخدام أجهزة التكييف والمراوح دون تردد، مع التشديد على أهمية شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على توازن الجسم وتفادي التعرض لضربات الحر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)