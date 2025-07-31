【فيديو】دوار الشمس يلوّن الصيف... لوحة نابضة تحت السماء الزرقاء في اليابان

أخبار اليابان

تتفتح حوالي 2.8 مليون زهرة دوار شمس كل صيف في بلدة ياماموتو بمحافظة مياجي، لتُحوِّل الحقول إلى بحرٍ ذهبي مدهش يأسر الأنظار.

بدأت زراعة دوار الشمس في هذه المنطقة عام 2018، ليس فقط لجمالها، بل لأغراض أعمق. فقد زُرعت هذه الأزهار كسماد أخضر بهدف استعادة خصوبة التربة التي تضررت بشدة جرّاء التسونامي العنيف الذي أعقب زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011. إذ تساعد هذه النباتات على امتصاص الأملاح وتحسين جودة التربة، مما يمهّد لعودة الزراعة إلى الأراضي المتضررة.

وبمرور الوقت، أصبحت حقول دوار الشمس رمزًا للأمل والتجدد في منطقة لا تزال تحمل جراح الكارثة، كما تحوّلت إلى وجهة سياحية محبوبة في موسم الصيف، حيث يقصدها الزوار للاستمتاع بالمشهد الساحر والتقاط الصور وسط أزهار تنضح بالحياة رغم كل شيء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)