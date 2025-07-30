إصدار تحذير من حدوث تسونامي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية صباح الأربعاء تحذيرًا عاجلًا من تسونامي بعد وقوع زلزال قوي قُدرت شدته بـ 8.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة قرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، شمال شرق هوكايدو، عند الساعة 8:25 صباحًا.

وفي أعقاب الزلزال، رفعت الوكالة مستوى التحذير من تسونامي في الساعة 9:40 صباحًا، بعد أن أطلقت تحذيرًا أوليًا عند الساعة 8:35 صباحًا. وأشارت إلى أن موجات التسونامي قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار، ما يشكل تهديدًا كبيرًا للمناطق الساحلية.

يشمل نطاق التحذير الساحل المطل على المحيط الهادئ بدءًا من محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وصولًا إلى شبه جزيرة كي في الغرب، بالإضافة إلى جزر إيزو وأوغاساوارا التابعة إدارياً لطوكيو. ودعت الوكالة السكان في هذه المناطق إلى إخلاء السواحل فورًا واللجوء إلى مناطق مرتفعة.

كما أصدرت الوكالة تحذيرات إضافية لاحتمال وقوع تسونامي في مناطق أخرى، منها السواحل المطلة على بحر أوخوتسك وبحر اليابان في هوكايدو، والسواحل الغربية لمنطقة شيكوكو والجنوبية الغربية لكيوشو، فضلًا عن منطقة أمامي ومحافظة أوكيناوا في أقصى الجنوب، وهي مناطق تُعدّ عرضة بشكل خاص لموجات التسونامي نظرًا لطبيعتها الجغرافية المعقدة.

وتواصل السلطات المحلية والوكالة الوطنية لرصد الكوارث مراقبة الوضع عن كثب، بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات الساحلية وإغلاق الشواطئ مؤقتًا كإجراء احترازي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)