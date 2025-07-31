موجة حر تاريخية تضرب اليابان… درجات الحرارة تتجاوز كل التوقعات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بلغت درجة الحرارة 41.2 درجة مئوية في مدينة تامبا بمحافظة هيوغو، غرب اليابان، حوالي الساعة 2:39 من بعد ظهر الأربعاء، مسجّلة بذلك رقمًا قياسيًا وطنيًا جديدًا، بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ويُعد هذا أعلى مستوى تسجّله درجات الحرارة في اليابان على الإطلاق، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 41.1 درجة مئوية، الذي تم تسجيله في مدينتَي كوماغايا بمحافظة سايتاما في يوليو/ تموز 2018، وهاماماتسو بمحافظة شيزوؤكا في أغسطس/ آب 2020.

شهد يوم الأربعاء طقسًا مشمسًا امتد من منطقة توهوكو في شمال شرق البلاد إلى منطقة كيوشو في جنوبها الغربي، مما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية أو أكثر في العديد من المناطق، وهو ما يُصنّف على أنه ”يوم شديد الحرارة“.

وبلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية أو أكثر في عدة مواقع، ليُعد هذا أول يوم في اليابان هذا العام يُسجَّل فيه مثل هذا الارتفاع الحاد في الحرارة.

كما حطّمت عدة مناطق في غرب اليابان أرقامها القياسية، من بينها مدينة فوكوشياما بمحافظة كيوتو التي سجلت 40.6 درجة، ومانيوا بمحافظة أوكاياما بـ 40.3 درجة، ونيشيواكي بمحافظة هيوغو بـ 40.0 درجة مئوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)