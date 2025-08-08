80 عامًا من الكارثة... الحرب تُبدّل ملامح الأب الحنون وتحوّله إلى غريب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بعد مرور 80 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية، تعود الآثار النفسية التي خلّفتها ساحات القتال في صفوف الجنود اليابانيين إلى دائرة الاهتمام، وسط اعتراف متزايد بعمق الجراح النفسية التي بقيت حية لعقود بعد سقوط السلاح.

فقد خلّفت الحرب وراءها أكثر من دمار مادي؛ تركت ندوبًا خفية في نفوس آلاف الجنود العائدين، ممن عايشوا أهوال القتال، وأصيبوا بما يُعرف اليوم باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) ومجموعة من الاضطرابات النفسية المرتبطة به، والتي امتدت آثارها إلى أسرهم وأحبّائهم.

هذه الحالات، التي غالبًا ما يُشار إليها في اليابان بـ”صدمة الحرب“، لا تؤثر فقط على الجنود أنفسهم، بل تشكّل موجات طويلة الأمد من الألم النفسي في عائلاتهم. في حالات كثيرة، تلاشت شخصيات هؤلاء الرجال بعد عودتهم، وتحولوا من آباء حنونين إلى غرباء صامتين. أحد أفراد العائلة وصف والده قائلاً: ”كان مجرد قشرة فارغة. جسد حاضر، لكن الروح غائبة.“

اليوم، يتزايد عدد أبناء وأحفاد المحاربين القدامى الذين يخرجون عن صمتهم، ويشاركون تجاربهم المؤلمة، مطالبين بفهم أعمق للآثار النفسية للحرب، وإعادة الاعتبار لقصص ظلت لفترة طويلة مسكوتًا عنها.

استجابةً لهذا الوعي المتنامي، أطلقت الحكومة اليابانية أول استطلاع من نوعه حول الحياة النفسية لعائلات الجنود السابقين، في محاولة لرصد ومعالجة هذه القضية الاجتماعية التي بقيت في الظل لعقود. ومن المتوقع نشر نتائج هذا الاستطلاع خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في مارس/آذار المقبل.

من بين الأصوات التي خرجت للحديث، صوت أكيو كوروي، البالغ من العمر 76 عامًا من مدينة موساشيموراياما، بطوكيو، الذي يتحدث عن والده، كيجيرو كوروي، الجندي السابق في الجيش الإمبراطوري. توفي كيجيرو عام 1990 عن 77 عامًا، لكنه ترك خلفه صمتًا طويلًا لم يُكسر قط.

يقول أكيو بصوت يغلبه الأسى: ”كان أبي في البيت، لكن وجوده كان باهتًا. لا يتكلم كثيرًا، لا يضحك. لم أستطع أن أقول إنه كان موجودًا فعلًا. لقد أخذت الحرب منه روحه“.

مع تقدم الزمن، تتحول هذه الشهادات الفردية إلى ذاكرة جماعية، تسلّط الضوء على جبهة أخرى من جبهات الحرب — جبهة لم تكن في الميدان، بل في القلوب والبيوت، وظلت تنزف بصمت طويل.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)